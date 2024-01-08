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‘Shakespeare’in Hayaleti’ne yoğun ilgi

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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Shakespeare’in Hayaleti oyunu ile büyük beğeni topladı. İlk gösterimini 5 Ocak Cuma akşamı gerçekleştiren oyunda tüm seyirci koltukları doldu
‘Shakespeare’in Hayaleti’ne yoğun ilgi

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’ndan verilen bilgiye göre oyunun devam gösterimleri 12, 19, 26 Ocak tarihlerinde saat 20:30’da, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak. Oyun, 16+ yaş seyirci kabul ediyor.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.

Oyunun konusu

Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türdendir. Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışçasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kralın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecektir.

Oda Tiyatrosu Kafeteryası hizmete açıldı

Öte yandan verilen bilgilerin devamında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Kafeteryası’nın da hizmete açıldığı kaydedildi. Sıcak ve soğuk içecek servisinin verildiği kafeterya, oyun günlerinde seyirciye hizmet veriyor.

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