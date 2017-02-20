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Siber, İskele Kadınlar Derneği heyetini kabul etti

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Siber, İskele Kadınlar Derneği heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, İskele Kadınlar Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Gece kabulde yaptığı konuşmasında, toplumsal fayda için faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Gece, İskele’den Karpaz’a kadar olan bölgede okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim verilmesi için Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eylül ayında çalışmalara başlayacaklarını da söyledi.

Gece, İskele Sağlık Merkezine ultrason cihazı temin edilmesi için çeşitli faaliyetler ile para toplamaya çalıştıklarını da anlattı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de kabulde yaptığı konuşmada, derneğin çalışmalarının takdire değer olduğunu kaydetti.

Okuma-yazma ile ilgili yapılacak projenin çok önemli olduğunu belirten Siber, ilerleyen süreçte daha ileri düzeyde eğitimlerin verilebileceği programların da hazırlanması gerektiğini söyledi.

KKTC’nin kadın hakları açısından dünyanın gelişmekte olan birçok ülkesi ile kıyaslandığında çok iyi bir durumda olduğunun söylenebileceğini vurgulayan Siber, “Ama hedefimiz kadın erkek eşitliğinin her alanda çok iyi olduğu ülkeler seviyesine gelmek ise henüz önümüzde yürünmesi gereken bir yol olduğunu söyleyebilirim. Özellikle siyasette, üst kademe yöneticiliğindeki kadın oranlarına bakarsak bu gerçeği daha iyi anlarız” dedi.

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