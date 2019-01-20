  • BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Sinem Kobal Netflix dizisinde rol alacak

»
Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.
Sinem Kobal Netflix dizisinde rol alacak

Yeni sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'ın oyuncu kadrosuna Sinem Kobal'ın da katıldığı öne sürüldü. İddialara göre Kobal bölüm başı 30 bin TL alacak.

Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.

Yeni sezonları merakla beklenen Hakan: Muhafız'da rol alacağı iddia edilen Sinem Kobal'ın bölüm başı 30 bin TL'ye anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

10'ar bölümden iki sezon çekilen dizinin başrolündeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 50 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira aldığı da iddia edilmişti.

Ulusoy’un yanı sıra oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un yer aldığı Muhafız’ın üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.1935648_5_15479993934l5sj.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix üyelik ücretlerine zam16 Ocak 2019 Çarşamba 19:49
  • Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” Sergisi Arucad Art Space’te Açılıyor16 Ocak 2019 Çarşamba 19:17
  • Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Hüseyin Kanatlı onuruna konser verdi16 Ocak 2019 Çarşamba 18:18
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu, Girne Belediyesi katkılarıyla konser düzenledi.16 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
  • "Dünden bugüne Derviş Zaim sineması"14 Ocak 2019 Pazartesi 16:56
  • “LBO Tango Gecesi” Lefkoşa'dan sonra Güzelyurt'ta14 Ocak 2019 Pazartesi 15:01
  • Game of Thrones'un yayın tarihi yeni fragmanla duyuruldu (video)14 Ocak 2019 Pazartesi 11:24
  • Kadın oyuncular daha başarılı13 Ocak 2019 Pazar 18:36
  • Ezhel isyan etti12 Ocak 2019 Cumartesi 20:07
  • IMDb'den Netflix'e rakip ücretsiz film ve dizi platformu: IMDb Freedive12 Ocak 2019 Cumartesi 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti