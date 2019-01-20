Sinem Kobal Netflix dizisinde rol alacak

Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.

Yeni sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'ın oyuncu kadrosuna Sinem Kobal'ın da katıldığı öne sürüldü. İddialara göre Kobal bölüm başı 30 bin TL alacak.

Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.

Yeni sezonları merakla beklenen Hakan: Muhafız'da rol alacağı iddia edilen Sinem Kobal'ın bölüm başı 30 bin TL'ye anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

10'ar bölümden iki sezon çekilen dizinin başrolündeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 50 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira aldığı da iddia edilmişti.

Ulusoy’un yanı sıra oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un yer aldığı Muhafız’ın üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.