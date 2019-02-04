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Sipariş ettiği bikini yerine külçe külçe altın geldi

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Fransa'nın Vannes şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Julien Chagnot'ya, karısı için sipariş ettiği bikini yerine 120 bin lira değerinde külçe altın gönderildi.
Sipariş ettiği bikini yerine külçe külçe altın geldi

Diken'in haberine göre, Chagnot geçen cumartesi evine gelen bir kuryeden siparişini teslim aldı."İmzaladığım pakete çok fazla dikkat etmedim, çünkü aslında karım için bir bikini bekliyordum" diyen 27 yaşındaki genç, paketin büyük olmadığını ama ağırlığında bir farklılık hissettiğini söyledi.

 

Chagnot paketi açtığındaysa ‘büyük ikramiye'yle karşılaştı. Zira paketin içinde toplam ağırlığı 700 gramı bulan, 1900'lerin başında basılan Louis sikkeleri ve 20 ila 50 gramlık külçe altınlar vardı. Pakette bulunan faturaya göre söz konusu altınların tutarı 20 bin avroydu (yaklaşık 120 bin lira).

Paketin üzerindeki adresin kendisininki olmadığını fark eden genç adam 2 kilometre uzaklıktaki altınların gerçek sahibinin evine gitse de bulamadı. Paketi karakola teslim eden Chagnot polislerin kendisini tebrik ettiğini söyledi.

 

27 yaşındaki genç daha sonra altınların sahibi koleksiyonere telefonla ulaşıp olan biteni anlattıktan sonra polis merkezindeki siparişine ulaşabileceğini aktardı.

Chagnot'un marttaki Vietnam gezisi için verdiği bikini siparişi ise hala teslim edilmedi.

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