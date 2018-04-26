  • BIST 107.352
  • Altın 172,835
  • Dolar 4,0612
  • Euro 4,9557
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

Sivil Savunma’dan kıyıya vuran varile müdahale

» »
Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına dün öğle saatlerinde bir varil vurdu.
Sivil Savunma’dan kıyıya vuran varile müdahale

Varil üzerindeki uyarı levhası vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların olayı Çevre Dairesi yetkililerine bildirmesinin ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN ) ekipleri devreye girdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olay yerine intikal eden KBRN ekipleri, radyasyon ölçümü yaparak varilin etrafında herhangi bir radyasyon tehlikesinin bulunmadığını saptadı.

Bunun üzerine olası  bir kimyasal sızıntıya karşı önlem almak amacıyla varil, ekipler tarafından izole edilerek ileri tetkik yapılması amacıyla, Güngör Atık Toplama Merkezi’ne nakledildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi22 Nisan 2018 Pazar 15:15
  • Akıncı, Girne’de gerçekleşen Turizm Şöleni’ne katıldı21 Nisan 2018 Cumartesi 19:13
  • Girne Turizm Şöleni bugün yapılacak21 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
  • Girne’ye iki yeni çocuk parkı kazandırıldı20 Nisan 2018 Cuma 13:38
  • Girne’de “Huzur Operasyonu” yapıldı20 Nisan 2018 Cuma 10:04
  • Lapta Sahil Yolu Projesi Halkın Hizmetinde19 Nisan 2018 Perşembe 13:46
  • Girne’de Ecevit Caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi17 Nisan 2018 Salı 16:00
  • Girne'de sahipsiz sokak köpekleri kısırlaştırılacak17 Nisan 2018 Salı 15:50
  • "CTP, Cemal Erdoğan’ı gözden çıkardı"17 Nisan 2018 Salı 11:28
  • “Düdüklüde Kıymalı Bamya” yarın ve Çarşamba akşamı yeniden oynanacak16 Nisan 2018 Pazartesi 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti