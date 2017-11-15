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Sizi daha zeki yapacak 7 alışkanlık

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Sizi daha zeki yapacak 7 alışkanlık
Bilim insanları, zekanın belli oranlarda artırılabileceğini kanıtladı. Peki bu nasıl mümkün olur? İşte zekaya olumlu etkileri olan 7 alışkanlık...

Uzun bir zaman zekanın bütünüyle doğuştan oluştuğu ve değiştirilemeyeceği düşünüldü. Ancak şimdi hayvanların bile IQ’sunu ölçebiliyoruz. Peki insanlar daha zeki olmak için neler yapabilir? İşte bilimsel çalışmaların sonuçları…

EN ETKİLİSİ HANGİSİ?

1. Enstrüman çalın

simplecapacity.com’un haberine göre yapılan bir araştırma, düzenli olarak bir enstrüman çalmanın beynin şeklini ve gücünü değiştirdiğini ve bunun bilişsel becerileri geliştirmek için terapide kullanılabileceğini ortaya koydu.

Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, zeka için en büyük etkiye sahip olan faaliyettir. Hayal gücünüzü, gözlem gücünüzü, iletişiminizi ve matematiksel gücü artırır.

Birçok bilim insanı, ekip sporuna katılmanın da beyninizde aynı etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak enstrüman çalmanın diğer bütün hobileri aştığı bir etkisi var; beynimizin hemisferleri arasında bir bağ oluşturan korpus kallosum için güç sağlar. Bu alan, ezberleyen gücümüzü, beynin çalışma ve yürütme becerisinin olduğu alandır.

2. Okuyun… Herhangi bir şey okuyun!

Okumak, terapötik yöntemlerin birden fazlasını içerir. Sinirlerinizi yatıştırmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur. Bu etkinlik üç çeşit zekayı olumlu olarak etkiliyor; kristalleşmiş zeka (Belli bir eğitim ve deneyimin sonucunda oluşan zeka), sıvı ve duygusal zeka. Ayrıca okumak; bilgi toplamak, sorunları çözmek, problemleri daha iyi gidermek, kalıpları tanımak, insanları anlamak gibi durumlarda yardımcı olur.

3. Düzenli egzersiz yapın

Arada bir ya da aklınıza geldikçe egzersiz yapmak sonuç vermez. Egzersizde anahtar kelime düzenliliktir. Her gün aşırı egzersiz yapmanıza gerek yok. Günde 15 dakika bile olsa, düzenli olarak yapmanız etkili olacaktır. Egzersiz, hücreleri BDNF ile doldurarak hafızanızı, konsantrasyonunuzu ve anlayışınızı geliştirir.

4-Yeni dil öğrenin!

Araştırmalar, birden fazla dili konuşan kişilerin, sorunlarla başa çıkma konusunda diğerlerinden daha iyi durumda olduklarını belirtiyor. Yeni dil öğrenme, beyninizin ince ayarlarını ve hafızanızı daha keskinleşir. Organizasyon becerilerinde de gelişmeye sebep olur

5. Kümülatif öğrenmenizi test edin

Ezber yeteneğiniz kuvvetli olabilir. Ancak bu tip öğrenmede bilgi çabuk unutulur. Çünkü sadece ezberler ve daha sonra o bilgiye ihtiyaç duymayız. Ancak not alarak, boş zamanlarınızda bütünüyle ilgili çalışarak bilgiyi uzun süre saklayabilirsiniz. Örneğin yeni bir dil öğrenirken, kümülatif öğrenmeden bahsedilebilir. O dile ait kelimeleri, noktalama işaretlerini, söz dizimini toplu olarak öğrenip ve onu korumak için bunu tekrarlamanız gerekir. Yapılan çalışmalar bu öğrenme şeklinin zeka için oldukça faydalı olduğunu gösteriyor.

6. Beyninizi çalıştırın!

Gizemli oyunlar, çarpıtıcı kelimeler, bilmeceler… Bu etkinlikler beyninizin nevoplastikliğini arttırır, yani beyin kendisini daha iyi organize etmeye başlar. Ayrıca nevoplastiklik, stres ve depresyon gibi bazı koşullarla mücadelemize yardımcı olur.

7-Meditasyon yapın

Wall Street Journal’ın yayınladığı ‘Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda, bilim adamı Richard Davidson’ın Dalai Lama ve diğer keşişler üzerine bir deneme yapmaya başladığından bahsediliyor. Bazı zihinsel dalgaların kontrollü olarak üretilip üretilemeyeceğini test etmek istenilen bu çalışmada; meditasyonun kişiyi daha güçlü bir insan yapmaya, duyguları kontrol altına almaya faydalı olduğu görüldü.

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