Sobaya Yanıcı Madde Dökünce Yangın Çıktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
03.01.2022 tarihinde, saat 03:20 sıralarında, Gazimağusa’da Akıncı Sokak üzerinde, Murat Jan
NURMAMEDOV kalmakta olduğu ikametgahta bulunan odun sobasına yanıcı madde dökmesi sonucu bir yangın çıkmıştır.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 3 odanın asma
tavanı, 2 adet alüminyum kapı, 3 adet ahşap iç kapı ile sürme pencere ve muhtelif sayıda beyaz eşya ve ev eşyaları yanarak zarar görmüş, duvarlar ise dumandan islenmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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