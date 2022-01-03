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Sobaya Yanıcı Madde Dökünce Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sobaya Yanıcı Madde Dökünce Yangın Çıktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

03.01.2022 tarihinde, saat 03:20 sıralarında, Gazimağusa’da Akıncı Sokak üzerinde, Murat Jan
NURMAMEDOV kalmakta olduğu ikametgahta bulunan odun sobasına yanıcı madde dökmesi sonucu bir yangın çıkmıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 3 odanın asma
tavanı, 2 adet alüminyum kapı, 3 adet ahşap iç kapı ile sürme pencere ve muhtelif sayıda beyaz eşya ve ev eşyaları yanarak zarar görmüş, duvarlar ise dumandan islenmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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