Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı: 26 ölü, 56 yaralı

Somali'nin Kismayu kentindeki bir otele yapılan saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 56 kişinin yaralandığı açıklandı.

Al Arabiya'nın aktardığına göre saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD ile bağlantıları olan Eş Şebab üstlendi. Saldırıda önce otelin önünde bomba yüklü bir araba patlatıldı ardından da silahlı teröristler otelin içine dalıp ateş açtı.

Kismayu Belediye Başkanı Mohamed Abdi ilk belirlemelere göre saldırıda 13 kişinin öldüğünü belirtmişti. Reuters'ın aktardığına göre otelin içindeki çatışmanın ardından ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Saldırını başladığı sırada otelin içinde bir grup yerel siyasetçi ve milletvekili yerel seçimler hakkında bir görüşme yapıyordu.