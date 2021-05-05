  • BIST 1.419
  • Altın 477,672
  • Dolar 8,3550
  • Euro 10,0401
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Somali'de Sel Felaketi Binlerce Kişiyi Yerinden Etti

» »
Somali'de Şabel Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda köy ve kasaba su altında kaldı, binlerce kişi evini terk etti.
Somali'de Sel Felaketi Binlerce Kişiyi Yerinden Etti

Somali'de Şabel Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda köy ve kasaba su altında kaldı, binlerce kişi evini terk etti.

Somali devlet televizyonu SNTV'nin haberine göre, Şabel Nehri’nin taşması sonucu Jowhar kentindeki köy ve kasabalar su altında kaldı.

Felaket binlerce kişiyi yerinden ederken, yerel hükümet selin şiddetinin artabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNITAR) yayınladığı uydu fotoğraflarında Şabel Nehri’nin 25 metre olan genişliğinin taşma sonucu bazı yerlerde 42 metreye kadar çıktığı görüldü.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisini ülkenin her bölgesinde hisseden Somali, sellerin yanı sıra kuraklıkla da boğuşuyor.

BM verilerine göre, ülkenin yüzde 80’inden fazlasında kuraklık koşulları yaşanıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu24 Nisan 2021 Cumartesi 17:00
  • Afrika'ya gönderilen bazı kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen "kullanılabilecek"22 Nisan 2021 Perşembe 14:50
  • Etiyopya’da Silahlı Bir Grup Ülkenin Batısındaki Bir İlçeyi Ele Geçirdi22 Nisan 2021 Perşembe 13:54
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Paramparça 40 Ceset Bulundu22 Nisan 2021 Perşembe 13:51
  • Nijerya'da Özel Üniversiteye Düzenlenen Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Öğrenci Kaçırıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 14:06
  • Batı Afrika'da İklim Değişikliğinden Etkilenmeyecek Eski Bir Kahve Türü Bulundu20 Nisan 2021 Salı 14:12
  • Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti20 Nisan 2021 Salı 14:07
  • Güney Afrikalı Kaçak Avcı Fillerin Altında Ezilerek Öldü20 Nisan 2021 Salı 12:01
  • Güney Afrika'da Yangın Nedeniyle Cape Town Üniversitesinden 4 Bin Öğrenci Tahliye Edildi19 Nisan 2021 Pazartesi 13:10
  • Güney Afrika'daki kuş gribi salgını sonrası 3 ülke alarma geçti17 Nisan 2021 Cumartesi 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti