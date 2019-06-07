Son dakika… Binali Yıldırım Uğur Dündar’ı istedi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın için tecrübesi nedeniyle Uğur Dündar’ı tercih ettiğini açıkladı.

Açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Benim tercihim isteyen bütün kanalların yayınlayacağı, bir stüdyodan yayın. Sunucu olarak; Tecrübeli olması nedeniyle; Uğur Dündar” ifadelerini kullandı.

DÜNDAR’DAN AÇIKLAMA

Bu çağrıya yanıt veren Uğur Dündar ise “Binali Bey’in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…” ifadelerini kullandı.