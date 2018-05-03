Son Dakika: Girne Dağyolunda yine kaza

Girne – Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde, bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Hasan Karahüseyin yaralandı.
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada kaza, bugün saat 15:15 sıralarında, Girne – Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde, Hasan Karahüseyin (E-60), yönetimindeki LL 207 plakalı birleştirilmiş çekici araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Kyanit Parke isimli iş yeri önlerine geldiği zaman önündeki aracın ani fren yapması neticesinde, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sola kırması sonucu birleştirilmiş çekicinin yolun solunda bulunan beton su deposuna çarpıp aracın ön kafa kısmı ters dönmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 60 yaşındaki Hasan Karahüseyin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.