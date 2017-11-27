 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Son Dakika: Hasan Tosunoğlu adaylıktan çekildi

»
Son Dakika: Hasan Tosunoğlu adaylıktan çekildi
Demokrat Parti Lefkoşa milletvekili adaylarından Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir duyuru ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Demokrat Parti Lefkoşa milletvekili aday adaylarından Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir duyuru ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hasan Tosunoğlu’nun paylaştığı mesaj ise şöyle:

Kamuoyuna duyuru… Demokrat Parti, coşkulu ve kalabalık bir katılımla aday belirleme sürecini tamamladı. Gelinen aşamada, geçmişten de kaynaklanan bağlarım nedeniyle aday adayı olmayı, partimin bu günlerde bana ihtiyacı olduğu gerekçesi ile kabul ettim. Yapılan coşkulu aday belirleme süreci de göstermiştir ki, partimiz iyi yolda.  Kişisel olarak ben de bu tabloda bir değerlendirme yapmak durumunda kaldım. Başkanı olduğum Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün şampiyonluk iddiası, kulübe daha fazla zaman ayırmam ve her türlü tartışmadan uzak tutmam gerekliliğini getirdi. Bu aşamada, ailem ve yakınlarım ile yapmış olduğum değerlendirmede, Küçük Kaymaklı sevgimiz ağır basmıştır. Her koşulda Sayın Serdar Denktaş ve arkadaşlarıma desteğim sürecek, ancak ben tam zamanlı Küçük Kaymaklı’nın şampiyon olması için çalışacağım. Bu tabloda, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adaylığından geri çekildiğim kararını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Hasan TOSUNOĞLU
KÜÇÜK KAYMAKLI TÜRK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erhürman: "Tüm kesimler ile güçlerimizi birleştirip ülkeyi yeniden yapılandıracağız"25 Kasım 2017 Cumartesi 16:17
  • Denktaş:Bütçesizliğin acısını halk çekecek25 Kasım 2017 Cumartesi 14:29
  • Sosyal Sigortalar sürdürülebilir bir yapıya kavuştu25 Kasım 2017 Cumartesi 14:07
  • Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel iktidar partilerini eleştirdi24 Kasım 2017 Cuma 16:19
  • Gündüz: “Seçmen siyasete karşı temkinli”23 Kasım 2017 Perşembe 12:13
  • İşte YDP'nin aday adayları22 Kasım 2017 Çarşamba 13:01
  • Özyiğit: TDP dayatmalara boyun eğmez22 Kasım 2017 Çarşamba 12:49
  • YDP'de üye yetkiyi PM'ye verdi19 Kasım 2017 Pazar 15:56
  • İşte UBP'de adayların aldıkları oylar19 Kasım 2017 Pazar 15:43
  • TDP'nin İskele Kontenjan adayı Salim Özbolat19 Kasım 2017 Pazar 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti