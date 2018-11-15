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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Son dakika... İngiltere'de istifa depremi!

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İngiltere kaynamaya devam ediyor.
Son dakika... İngiltere'de istifa depremi!

AB ile yapılan Brexit anlaşması İngiltere'yi çalkalıyor. Brexit Bakanı Raab, Çalışma Bakanı McVey ve Devlet Bakanı Vara görevini bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) ile tarihi bir boşanma anlaşmasına varan İngiltere'de, istifa depremi yaşanıyor.

Brexit Bakanı Dominic Raab, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey de istifa etti. Tüm bakanlar, Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek koltuklarını bıraktı.

İstifasını Twitter hesabından duyuran Raab, "Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum. Ayrılmamız konusunda AB'ye veto hakkı veren, süresiz bir tedbir maddesini de destekleyemem" ifadesini kullandı.

Çalışma Bakanı McVey de, Twitter hesabından bu sabah Başbakan Theresa May'e istifasını sunduğunu duyurdu.

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da sabah saatlerinde aynı gerekçe ile istifa etti.

İngiltere halkının referandumda AB'den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, "Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor." dedi.

İngiliz kabinesinde gün içinde başka istifaların yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

Brexit anlaşmasının 585 sayfalık metininde en kritik kısmı İrlanda Cumhuriyet ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu oluşturuyor.

Metinde Birleşik Krallık'ı oluşturan unsurlardan İskoçya ve Galler'in adı geçmezken, İngiltere 3 kez, Kuzey İrlanda ise 100 kez anılıyor.

Anlaşma metnine göre İngiltere'nin AB'den resmen ayrılmış olacağı 29 Mart 2019'dan itibaren İngiltere'nin AB üyeliğine özgü avantaj ve yükümlülüklerini muhafaza edeceği yaklaşık 2 yıllık geçiş süreci başlayacak.

Tarafların gelecekteki ticari ilişkilerini müzakere edeceği geçiş süreci 2020'nin aralık ayı sonunda bitecek ancak taraflar aynı yılın temmuz ayında üzerinde anlaşmaları durumda bu süreyi uzatabilecek. 

Tedbir maddesi

Uzatma olsa da olmasa da geçiş sürecinin sonunda tarafların gelecekteki ticari ilişkilerine dair bir anlaşmaya varılamamış olması durumda "tedbir maddesi" yürürlüğe girecek.

Tedbir maddesine göre İngiltere'nin bütünü ile AB arasında ortak Gümrük Birliği bölgesi oluşturulacak. Bu sayede İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır ve gümrük duvarı oluşmasının önüne geçilecek. 

Gümrük Birliğiyle birlikte, adil rekabeti sağlanması için İngiltere AB kurallarına ve standartlarına uymak zorunda kalacak. 

Bununla birlikte Kuzey İrlanda'da başta tarım ve çevre alanlarında ilave AB kuralları geçerli olacak. AB, bölgede bu kuralların hayata geçirilmesini denetlemek amacıyla temsilcilik bulunduracak.

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