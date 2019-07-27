SON DAKİKA.... İskele'de bir kaza daha! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var
İskele Karpaz yolu, Kurtuluş-Ergazi yol kavşağı yakınlarında bugün saat 17.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Kazada yaralananlar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Polis olay yerinde...
Detaylar geliyor...
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