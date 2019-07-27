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SON DAKİKA.... İskele'de bir kaza daha! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var 

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SON DAKİKA.... İskele'de bir kaza daha! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var 
SON DAKİKA.... İskele'de bir kaza daha! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var 

SON DAKİKA.... İskele'de bir kaza daha! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var

İskele Karpaz yolu, Kurtuluş-Ergazi yol kavşağı yakınlarında bugün saat 17.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.  

Kazada yaralananlar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis  olay yerinde...

Detaylar geliyor...
 

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