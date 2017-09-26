Son dakika! Londra'da metroda patlama!

İngiliz basını, başkent Londra'daki Tower Hill metro istasyonunda patlama yaşandığını aktardı. Tren istasyonunun tahliye edildiği aktarıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama gerçekleşti. Tower Hill metro istasyonunda gerçekleşen patlamanın ardından tren istasyonu kapatıldı.
İki hafta önce de Londra'daki Parsons Green metro durağına yaklaşan bir trende el yapımı bir bombanın kısmen patlaması sonucunda 30 kişi yaralanmıştı.
Olay yerinde kablolar bulunan bir çantanın bulunduğu belirtildi. Londra'da kısa süre önce gerçekleşen patlamanın sebebinin kova içerisine konulan el yapımı patlayıcı olduğu açıklanmış;metro vagonundaki patlamada 22 kişi yaralanmıştı.
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