Son Dakika: Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu, mürettebat kurtarılmaya çalışılıyor

Mağusa Limanı'na yaklaşan Chrisdul adlı yük gemisi, aşırı rüzgar ve dalgalar nedeniyle sürüklenerek Palm Beach Hotel yakınlarındaki kayalara oturdu.

Sabah saatlerinde Mağusa açıklarında Gazimağusa Limanı'na yanaşmaya çalışan bir yük gemisi rüzgarın ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

Sabah saat 07:00 sıralarında imdat çağrısında bulunduğu kaydedilen Chrisdul adlı yük gemisi fırtınanın etkisiyle sürüklendi ve Palm Beach Hotel yakınlarındaki kayalık alanda karaya oturdu. Gemi ve içerisindeki mürettebat Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na bağlı Gazimağusa Şubesi yetkilileri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.