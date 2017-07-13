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Sondaj gerilimi başlıyor: “Tek taraflı Rum faaliyetlerine duyarsız kalamayız"

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Sondaj gerilimi başlıyor: “Tek taraflı Rum faaliyetlerine duyarsız kalamayız"
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak, Kıbrıs'ın etrafındaki her türlü rezervlerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı bulunduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İş Birliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak soruları yanıtladı.

Kıbrıs'ta Rum kesiminin Akdeniz'de tek taraflı olarak yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ın etrafındaki her türlü rezervlerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Esasen Rum tarafı da bunu inkar etmemektedir, yani söylemlerinde inkar etmemektedir. Fakat tek taraflı bu faaliyetleri yürütüyor. Bir taraftan biz İsviçre'de Crans-Montada'da Kıbrıs'ta bir çözüm için müzakereleri yürütürken, aynı anda Rum kesiminin bu sondaj çalışmalarını yürütmek için bir platformu bölgeye getirdiğini gördük. Esasen bu, Rum tarafının çözüm ve iş birliği konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunun da bir göstergesidir. Yani bir çözüm üzerine odaklanmak yerine, bir taraftan provoke edecek şekilde bu sondaj çalışmalarını tek taraflı yürütmeye çalışmıştır. Zaten samimi olmadıkları için de 10 gün aralıksız müzakere etmemize, sabırla beklememize rağmen bir sonuç da elde edilememiştir. Rum tarafının bu tek taraflı faaliyetlerine biz duyarsız kalamayız, duyarsız kalmamız mümkün değil. Enerji bakanımız ve bakanlığımız, iki bakanlık şu anda atılacak adımlar konusunda iş birliği içinde. Elbette bu tek taraflı adımlara karşı da bizim de atacağımız adımlar olacaktır."

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