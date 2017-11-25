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Sosyal Sigortalar sürdürülebilir bir yapıya kavuştu

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Sosyal Sigortalar sürdürülebilir bir yapıya kavuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza  Ersan Saner, Sosyal Sigortalar’ın borç alan bir kurum olmaktan çıkıp borç ödeyen sürdürülebilir  bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

“SOSYAL SİGORTALAR  SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIYA KAVUŞTU”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza  Ersan Saner, Sosyal Sigortalar’ın borç alan bir kurum olmaktan çıkıp borç ödeyen sürdürülebilir  bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner,  Genç TV’de katıldığ bir programda bakanlığın icraatları hakkında bilgi verdi.

“13. MAAŞLARI ÖDEMEYE HAZIR”

Sosyal Sigortaların şu anda 13. maaşı ödemeye hazır olduğunu anlatan Saner, "Sosyal Sigortalar göreve geldiğimizde  12 prim alıp 13 maaş ödeyen, sürdürülebilir bir yapısı olmayan   bir kurumdu. 6 ayrı bankada  26 ayrı hesapta  aylık borçlanılan 140  Milyon TL borç vardı. Sadece borç faizi ile 2016 sonundaki bilanço  165 Milyon TL oldu "  dedi.

Sigortalar’ı ayağa kaldırmanın  prim oranlarını artırmak, emeklilik yaşını yükseltmek  ve mükellef  sayısını arttırmak gibi  3 yolu   bulunduğunu anlatan Saner, bunlar içerisinde mümkün olan tek çözüm önerisinin mükellef sayısını arttırmak olduğunu,  bunun için kayıt dışındaki  çalışanları sosyal güvenlik sistemine dahil ettiklerini ifade etti.

"Bu ülkeye gelen işçilerin kayıt dışı olup yurtdışına ihraç edilmesini hazmedemezdim. İşverenin hatasından dolayı işçinin  deport edilmesi  kabul edilebilir bir davranış değil. Bu insanlık dışı bir  uygulamaydı” diyen Saner, bakanlığın çıkardığı aftan  6 bin 500 kişinin yararlanarak kayıt altına alındığını kaydetti.

SİGORTALI SAYISI  101.763

2015 yılı  ekim ayında  84 bin  795 olan sigortalı mükellef sayısının  2017 Ekim ayında  101 bin 763’e ulaştığını,  bir yılda yaklaşık 17 bin civarında  arttığını söyleyen Saner,  artan mükellef sayısının sigortaların  mali yapısını güçlendirdiğine ve sürdürülebilir  bir yapıya kavuşturduğuna  dikkat çekti.

Sosyal Sigortalar kurumunun durumunu yoğun bakımda olan bir hastaya benzeten Saner, doğru teşhis ve tedaviler belirleyerek  kurumu yeniden hayata döndürdüklerini anlattı. 

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasasında  yapılan değişiklikleri anlatan Saner,   65 yaşını geçmiş kişilerin  emekli olabilmesinin yolunun açıldığını,  kamu ile özel arasındaki ayrımın da ortadan kaldırılarak erkeklerde mükellef askerlik sürelerinin emekliliğe yansıtıldığını kaydetti.

Sosyal Sigortalar’ın  mali yapısı hakkında  bilgi veren Saner, ekim ayı  itibariyle sigortalı sayısının yaklaşık 102  bin, emekli sayısının ise 36 bin  olduğunu  kaydetti.

PASAPORTLARA ARTIK MÜHÜR VURULMAYACAK

Saner, bakanlığının en önemli projelerinden birinin de, bilgi ve belgelerin elektronik ortama geçirilmesini  sağlayan E-Bakanlık projesi olduğuna vurguladı.

Saner, 1 Aralık’tan itibaren çalışma izniyle ülkede bulunanların pasaportlarına mühür vurulmayacağını,  denetimlerin elektronik çalışma izni kartı üzerinden yapılacağını anımsattı.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ

KKTC vatandaşı işsizlere, girişimcilere ve küçük esnafa yönelik hazırlanan teşvik programları hakkında da bilgi veren Saner, 1 Temmuz 2017 ‘den itibaren ilk kez istihdam edilecek 18-35 yaş arası KKTC vatandaşlarına, 40 yaşına kadar doktora yapanlara ve stajyer  statüsünde çalışanlara tam sosyal güvenlik desteği sağlanacağını söyledi.

ilk kez kendi işini kuran kadın girişimcilere 60 ay, 18-40 yaş arası genç erkek girişimcilere  ise 48 ay  tam sosyal güvenlik desteği verileceğini anlatan Saner, daha  önce teşvik almamış olmak koşulu ile işveren statüsünde kaydı bulunan girişimcilerden, işten duruş beyanı bulunan ve duruş tarihi ile yeniden işveren statüsüne geçiş tarihleri arasında 3 yıl süre bulunan işverenlerin de  bu teşvikten yararlanabileceini ifade etti.

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