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Soygun yaptı... 3 Yıl hapis yatacak...

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Girne’de 2022 yılı Ağustos ayında meydana gelen soygun suçundan yargılanan Ovie Egbol hakkındaki dava karara bağlandı.
Soygun yaptı... 3 Yıl hapis yatacak...

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. 

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda davanın kararını Başkan Soyer okudu. 

Başkan Soyer, sanık Ovie Egbol, Ochoku Kıpemueki ve kimliği tespit edilemeyen bir şahsın,  Bitcoin alışverişi için Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde Emanuel Atoyemi ile buluştuklarını söyledi. Başkan, Atoyemi’nin sanıklara hesabına aktarılacağı söylenen bitcoinlerin aktarılmadığını, bu nedenle talep ettikleri parayı veremeyeceğini söylediğini, bunun üzerine sanıkların Atoyemi’nin aracının arka koltuğunda bulunan 10 bin TL ile 3 adet USB’yi çaldıklarını açıkladı.

Başkan, Atoyemi’nin koşarak uzaklaşmaya çalışan sanıkların peşine düştüğünü ifade etti. Başkan, sanıkların Atoyemi’yi darp ederek, sağ elinin baş parmağının kırıldığını belirtti. Başkan, 28 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayın ardından sanık Ovie Egbol’un tespit edilerek, tutuklandığını ancak diğer 2 kişinin ise bulunamadığını belirtti. Başkan, Ovie Egbol’un 202o yılından yakalandığı 29 Ağustos 2022tarihine kadar KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi.

Başkan Soyer, sanığın yargılandığı soygun suçunun yaygınlaşma eğilimi gösteren ağır ve vahim suçlardan olduğunu belirtti. Başkan, sanık hakkında ceza verirken, ağırlaştırıcı ve hafifletici etkenleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Başkan, olay olurken, Atoyemi’nin eşi ve bir buçuk yaşındaki bebeğinin arabada olmasını, suçun yaygınlaşma eğilimi göstermesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanığın Atoyemi’nin zararını karşılamasını, şikayetin geri çekilmesini ise hafifletici etken olarak, değerlendirdiklerini söyledi.

Soygun suçunun toplumu huzursuz eden suç türlerinin başında geldiğine vurgu yapan Başkan, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 

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