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S&P, Rusya’nın Kredi Notunu Düşürdü

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Standard & Poor’s, Rusya’nın döviz cinsinden kredi notunu “BBB-“den “BB”ye ve yerel para cinsinden kredi notunu da “BBB”den “BBB-“ye düşürdü.
S&P, Rusya’nın Kredi Notunu Düşürdü

Standard & Poor’s, Rusya’nın döviz cinsinden kredi notunu “BBB-“den “BB”ye ve yerel para cinsinden kredi notunu da “BBB”den “BBB-“ye düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Rusya’nın kredi notunun düşürüldüğünü açıkladı.

Ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu “BBB-“den “BB”ye, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notu da “BBB”den “BBB-“ye çekildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ülkenin bankacılık sisteminin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere güçlü uluslararası yaptırımlara yol açtığı belirtildi.

Rusya’ya hangi yaptırımlar uygulanacak?

Yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceğine dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin özel sektör güvenini aşağı çekerek büyüme üzerinde baskı yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Jeopolitik çatışmanın evrimi ile mevcut kısıtlamaların nihai ekonomik ve finansal yansımalarının yanı sıra ek yaptırımlara ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu aktarıldı.

Ukrayna’nın kredi notu da düşürüldü

S&P, Ukrayna’nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun “B”den “B-“ye düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısının Ukrayna’nın ekonomik büyümesi, finansal istikrarı, dış konumu ve kamu maliyesi için risk oluşturduğu kaydedildi.

Ayrıca bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Ukrayna’nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu “B”den “CCC”ye düşürdüğünü duyurdu.

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