SpaceX'in en güçlü uzay roketi Starship kalkışından dakikalar sonra infilak etti

Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship bugün kalkışından dakikalar sonra infilak etti.

120 metre uzunluğundaki roketin kalkışı, SpaceX'in Teksas'ın Brownsville kentinin doğusundaki Starbase merkezinden başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve roket 32 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Ancak kalkıştan 1 dakika 15 saniye sonra Starship'in 33 motorundan yalnızca 27 tanesinin çalıştığı bildirildi.

Birkaç dakika sonra da roketin üst kısmı ana gövdeden ayrılamadığı için patlama yaşandı.

Roketin kalkışını izleyen SpaceX yetkilileri, "hızlı ve programsız bir parçalanma" yaşandığını ancak denemenin başarılı olduğunu söyledi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz veriler üzerinde çalışmaya devam edecek ve bir sonraki fırlatma denemesine hazırlanacak. Böyle bir denemede öğrendiğimiz her şey bir başarıdır. SpaceX, yaşamı çok gezegenli bir hale getirmeye çalışırken bugünkü deneme, Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak. Tüm SpaceX ekibini kutlarız" denildi.

Elon Musk ise Twitter hesabından roketin kalkış anının görüntüsünü paylaştı ve ekibini kutladı.

Musk, "Önümüzdeki aylarda yapacağımız deneme uçuşu için çok şey öğrendik" dedi.

SpaceX, 17 Nisan için planladığı kalkışı teknik bir arıza nedeniyle bugüne ertelemişti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sorunun "donmuş bir basınç vanasından kaynaklandığını" söylemişti.

Starship'in uzay roketlerinde önemli bir mihenk taşı olmasını isteyen Musk, insanlar için gezegenler arası yolculuğun başlayabileceğine inanıyor.

Roket, NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlandı.

Roket, tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı. Bir uçak gibi, insanları ve uyduları günde birkaç sefer yaparak yörüngeye taşıması amaçlanıyor.