  • BIST 3.361,40
  • Altın 978.75
  • Dolar 18.2854
  • Euro 18.2938
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Spice Girls, Glastonbury Müzik Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor

» »
İngiltere'nin Glastonbury şehrinde yapılan açık hava festivali Glastonbury Müzik Festivali, bir sonraki yıl için hazırlıklara başladı bile.
Spice Girls, Glastonbury Müzik Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor

Bir sonraki festivalde yer alması planlanan isimlerden birinin Spice Girls olması ise grubun hayranlarında heyecan yarattı.

Sahneye çıktıkları ilk günden bu zamana 27 yıl geçen Spice Girls’ün, yılın en önemli organizasyonlardan biri için sahne alması gündemde. Grubun ünlü müzik festivali Glastonbury’de sahnede alması için görüşmeler başlamış görünüyor.

Müzik endüstrisinden kaynakların verdiği bilgiye göre; görüşmeler oldukça ilerledi. Hatta Posh Spice olarak tanınan ve grubun son konserlerine katılmayan Victoria Beckham’ın da katılıp katılamayacağı tartışılıyor.

Sporty Spice olarak bilinen Melanie Chisholm, geçen hafta Londra’daki Ivy Club’daki kitap lansmanında, 48 yaşındaki Beckham’ın bir daha asla kalabalığa şarkı söylemeyeceği konusunda ısrar etmesine rağmen, festivalin sahnesinde yer alma şansını geri çevirmeyeceğini de ima etti.

Moda tasarımcısı, grup toplantılarını defalarca küçümsemiş ve grupla birlikte en son Londra 2012 Olimpiyatları’nın kapanış töreninde performans sergilemişti.

Bir kaynak, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Müzakereler devam ediyor, ancak Victoria olsun ya da olmasın, işlerin gerçekten olası göründüğü bir aşamaya geldiler. Spice Girls, tipik olarak Glastonbury’de sahne alacak bir grup değil ama efsaneler ve çok eğlenceli olacak.”

Ayrıca Victoria Beckham’ın Glastonbury’i seven kocası David’ Beckham’ın baskısıyla da karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Hatta çift, 2019’daki 20. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Glastonbury Festivali’ne gitmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meghan Markle ve Prens Harry, çocuklarını Amerika'da bıraktı18 Eylül 2022 Pazar 11:12
  • Kral’a tepki: Senin töreninin parasını ödüyoruz17 Eylül 2022 Cumartesi 17:28
  • Kraliçe’nin tabutu başında korku dolu anlar: Herkes dondu kaldı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:39
  • İngiltere Başbakanı Truss, ‘sınırlı sayıda’ liderle görüşecek16 Eylül 2022 Cuma 18:41
  • Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup!16 Eylül 2022 Cuma 10:07
  • Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?16 Eylül 2022 Cuma 09:24
  • İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı15 Eylül 2022 Perşembe 21:50
  • Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı15 Eylül 2022 Perşembe 17:22
  • Cenazenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı!15 Eylül 2022 Perşembe 10:38
  • İngiltere kuş gribi dalgasıyla boğuşurken yaklaşık 3 milyon kuş itlaf edildi15 Eylül 2022 Perşembe 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti