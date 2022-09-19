Spice Girls, Glastonbury Müzik Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor

İngiltere'nin Glastonbury şehrinde yapılan açık hava festivali Glastonbury Müzik Festivali, bir sonraki yıl için hazırlıklara başladı bile.

Bir sonraki festivalde yer alması planlanan isimlerden birinin Spice Girls olması ise grubun hayranlarında heyecan yarattı.

Sahneye çıktıkları ilk günden bu zamana 27 yıl geçen Spice Girls’ün, yılın en önemli organizasyonlardan biri için sahne alması gündemde. Grubun ünlü müzik festivali Glastonbury’de sahnede alması için görüşmeler başlamış görünüyor.

Müzik endüstrisinden kaynakların verdiği bilgiye göre; görüşmeler oldukça ilerledi. Hatta Posh Spice olarak tanınan ve grubun son konserlerine katılmayan Victoria Beckham’ın da katılıp katılamayacağı tartışılıyor.

Sporty Spice olarak bilinen Melanie Chisholm, geçen hafta Londra’daki Ivy Club’daki kitap lansmanında, 48 yaşındaki Beckham’ın bir daha asla kalabalığa şarkı söylemeyeceği konusunda ısrar etmesine rağmen, festivalin sahnesinde yer alma şansını geri çevirmeyeceğini de ima etti.

Moda tasarımcısı, grup toplantılarını defalarca küçümsemiş ve grupla birlikte en son Londra 2012 Olimpiyatları’nın kapanış töreninde performans sergilemişti.

Bir kaynak, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Müzakereler devam ediyor, ancak Victoria olsun ya da olmasın, işlerin gerçekten olası göründüğü bir aşamaya geldiler. Spice Girls, tipik olarak Glastonbury’de sahne alacak bir grup değil ama efsaneler ve çok eğlenceli olacak.”

Ayrıca Victoria Beckham’ın Glastonbury’i seven kocası David’ Beckham’ın baskısıyla da karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Hatta çift, 2019’daki 20. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Glastonbury Festivali’ne gitmişti.