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Steinmeier: Deniz Yücel'i serbest bırakın

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Steinmeier: Deniz Yücel'i serbest bırakın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk konuşmasındaTürkiye'ye çağrıda bulundu. Gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını isteyen Steinmeier, Erdoğan'dan da Nazi karşılaştırmalarına son vermesini talep etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bugün Federal Alman Meclisi'nde cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazi uygulaması benzetmesini kınadı ve Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in de serbest bırakılmasını talep etti.

Steinmeier, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hitaben "Ağza alınmaz Nazi benzetmelerinden vazgeçin, Türkiye ile ortak olmak isteyenlerle bağları kopartmayın" çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'dan "hukuk devleti ile medya ve gazetecilik özgürlüğüne saygılı olmasını ve Deniz Yücel'i serbest bırakmasını" istedi.

Konuşmasında kimsenin Türkiye'ye ‘kibirli' davranıp ‘akıl hocalığı' yapma hevesinde olmadığını belirten Almanya Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını da sözlerine ekledi. 

Irak ve Suriye'nin komşusu Türkiye'nin zor durumda olduğunu belirten Frank-Walter Steinmeier, "Ancak yıllar ve on yıllar boyunca yapılanların kısa zamanda yıkılması bizi endişeye sevk ediyor” dedi.

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