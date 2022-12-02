Su kuşlarını da imha ediyorlar

Güney Kıbrıs’ta kuş gribinin tespit edilmesinin ardından ilgili birimlerin, iki çiftlikte bulunan tüm su kuşlarını imha etmeye “koştuğu” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Su Kuşlarını Öldürüyorlar” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta kuş gribinin tespit edilmesinden bir hafta sonra, ilgili birimlerin, vakaların tırmanışa geçmesini önleme çabası içerisinde, iki özel çiftlikte bulunan su kuşlarını imha etmek için acele ettiğini yazdı.

Gazete hastalığın yayılması olasılığının büyük ekonomik sonuçlara neden olacağını bu nedenden dolayı da ilgili tedbirlerin alınması için talimatların verildiğini belirtti.

Sağlık alanında da göçmen kuşlar aracılığıyla insanlara yeni varyantların ulaşması riskiyle endişelerin hakim olduğunu belirten gazete, bahse konu çiftliklerle bağlantısı olan 19 kişinin semptom göstermesi ve ilgili tedbirlerin alınması durumuna karşı gözetim altında olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen iki vakanın, yayılma riski yüksek olan “HPAI, highly pathogenic avian influenza” türü olduğuna dair belirtilerin bulunduğunu yazan gazete Veterinerlik Dairesi’nin konuyla ilgili 24 Kasım tarihinde bilgilendirildiğini de anımsattı.