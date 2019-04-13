  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sudan'da protestocular Auf'un askeri geçiş konseyi liderliğini bırakmasını kutladı

» »
Binlerce protestocu Sudan sokaklarında istifayı kutladı
Sudan'da protestocular Auf'un askeri geçiş konseyi liderliğini bırakmasını kutladı

Sudan'da binlerce protestocu sokaklarda Savunma Bakanı Awad İbn Auf'un darbe sonrası kurulan askeri geçiş konseyinin başkanlığından istifa etmesini kutladı.

Sudanlı protestocular sokaklarda sloganlar atarak Auf'un görevden ayrılışını kutladı. Darbenin ardından askere karşı "sivil yönetim" ve "demokrasi" talebiyle protestolara devam eden eylemciler Auf'un görevi bırakmasına rağmen askeri idare ile sokağa çıkma yasağına karşı protestolarına devam edecek.

The Guardian gazetesi Auf'un istifasının askeri geçiş konseyinin "diyaloğa açığız" açıklamaları konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini belirtti. Auf'un istifasının protestocular tarafından iyi karşılandığı ama bunun reform talep eden demokrasi yanlısı eylemciler için yeterli olmayacağı belirtildi.

Birçok protestocu geçiş konseyinin başına devrik lider Ömer el Beşir'in kabinesinde görev almış ve başkan yardımcılığını yapmış Auf'un geçmesinden memnuniyetsizdi. Auf, Beşir'in tutuklanmasından bir gün sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı ve göreve daha az tartışmalı bir isim olan Orgeneral Kemal Abdulmaruf'u atadı.

Konsey ayrıca devrik lider Beşir'in uluslararası mahkemede değil, Sudan'da yargılanacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SON DAKİKA | Reuters: Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir görevi bıraktı11 Nisan 2019 Perşembe 10:58
  • BM Raporu: Milyonlar açlıkla boğuşuyor11 Nisan 2019 Perşembe 09:52
  • Sudan’da el Beşir kontrolü kaybediyor: Ordu devlet televizyonunu kuşattı11 Nisan 2019 Perşembe 09:37
  • Sudan lideri El Beşir neden ülke geneline yayılan bir halk ayaklanmasıyla karşı karşıya?08 Nisan 2019 Pazartesi 09:35
  • Etiyopya uçağı saatte 925 kilometre hızla yere çakılmış05 Nisan 2019 Cuma 10:23
  • Nijer’deki Boko Haram saldırılarında mart ayında 88 sivil öldü05 Nisan 2019 Cuma 09:22
  • Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi26 Mart 2019 Salı 10:56
  • Maaşının yüzde 80'ini yoksul öğrencilerine adayan 'dünyanın en iyi öğretmeni'25 Mart 2019 Pazartesi 10:18
  • Afrika'nın güneydoğusundaki kasırgada ölenleri sayısı 700'ü aştı24 Mart 2019 Pazar 19:25
  • Afrika'yı kasırga vurdu: "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük felaketle karşı karşıyayız"19 Mart 2019 Salı 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti