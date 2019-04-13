Sudan'da protestocular Auf'un askeri geçiş konseyi liderliğini bırakmasını kutladı

Sudan'da binlerce protestocu sokaklarda Savunma Bakanı Awad İbn Auf'un darbe sonrası kurulan askeri geçiş konseyinin başkanlığından istifa etmesini kutladı.

Sudanlı protestocular sokaklarda sloganlar atarak Auf'un görevden ayrılışını kutladı. Darbenin ardından askere karşı "sivil yönetim" ve "demokrasi" talebiyle protestolara devam eden eylemciler Auf'un görevi bırakmasına rağmen askeri idare ile sokağa çıkma yasağına karşı protestolarına devam edecek.

The Guardian gazetesi Auf'un istifasının askeri geçiş konseyinin "diyaloğa açığız" açıklamaları konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini belirtti. Auf'un istifasının protestocular tarafından iyi karşılandığı ama bunun reform talep eden demokrasi yanlısı eylemciler için yeterli olmayacağı belirtildi.

Birçok protestocu geçiş konseyinin başına devrik lider Ömer el Beşir'in kabinesinde görev almış ve başkan yardımcılığını yapmış Auf'un geçmesinden memnuniyetsizdi. Auf, Beşir'in tutuklanmasından bir gün sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı ve göreve daha az tartışmalı bir isim olan Orgeneral Kemal Abdulmaruf'u atadı.

Konsey ayrıca devrik lider Beşir'in uluslararası mahkemede değil, Sudan'da yargılanacağını açıkladı.