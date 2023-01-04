Süleyman Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi

"Yalanlaması normal değil"

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık basın odasında düzenlenen ‘2022 Yılı Değerlendirme Toplantı'na katıldı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugüne kadar 40 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Soylu, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Cevapsız aramalarımız da vardır. Cep telefonu aramaları da vardır. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi. 20 tanesiyle karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm. Bana 'CHP Genel Merkezi'ne karşı beni ezdirme' diyebilirsin, hemşeri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama 'yalan' demen normal değildir” diye konuştu.

"İddiaları yalanlamadı"

İmamoğlu'nun belediyelere yönelik terör soruşturmaları hakkındaki açıklamalarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldık. 'İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz' demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK dağa adam götürüyor, kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda 'terör örgütüyle irtibatlıları almadım' demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir" dedi.

“İşten atacak yetkiye sahip değilim"

Soruşturmaların çeşitli evreleri olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB'ye sandalye atacağım, acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devlete küfür etmeyi takla atarak değiştiren anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. 'Ben iki taneyi tespit ettim, attım' diyor. Demek ki atma yetkin var" şeklinde konuştu.

"Bundan sonrası yargının işi"

Dosyaların yargıya teslim edildiğine değinen Bakan Soylu, “Selpakla beraber yüzlerini siler dururlar. Yalan adamı terletir. Geçen sene Özgür Özel'in sorduğu soru üzerine, dedik ki terörle iltisaklı gözüküyor. Müfettiş görevlendirdik, müfettiş işini 11 ayda bitirdi. Dosyayı tanzim ettiler, yargıya gönderdiler. Bundan sonrası yargının işi. Senin de teftiş kurulun var. İncelemeni yaparsın. Yaptığı açıklamalardan hiçbirinde 'ben terör örgütüyle iltisaklıları almadım' demiyor. 'Aldım ama sorun bakalım niye aldım' diyor” dedi.

Bakan Bozdağ: Kimse hakim ile savcıyı tehdit edemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör iltisaklı kişilerin olduğu açıklamalarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız" ifadelerinin anımsatılması üzerine Bozdağ, İmamoğlu'nun üslubunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamasıyla adil yargılamayı ve yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs ettiğini belirten Bozdağ, yargı görevini yapanları tehdit etmenin suç olduğunu vurguladı. Saygısız bir dil kullananların hukuk işlediğinde şikayet etmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, "Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez, İmamoğlu da tehdit edemez, başka birileri de tehdit edemez. Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Hakim, savcıları, görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ederler. Bu ilkel zihniyetten Türkiye çok çekti." değerlendirmesini yaptı. Hakimlerin, savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını belirten Bozdağ, "Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez" dedi.

"Yargıyla kavga ederek kazanmaya çalışıyor"

İmamoğlu'nu, hukuku, mahkemeyi, yargıyı tanımaya, saygılı, temiz bir dil kullanmaya davet eden Bozdağ, "Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, yargıyla kavga ederek; hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye'nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşı" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz, hakim ve savcıların daima yanında"

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kararlar, lehimize, aleyhimize oluşuna göre değil Anayasa, hukuka ve kanuna uygun olmasına göre değerlendirilmeli. Bunun değerlendirmesini mahkeme yapar, istinaf edilir istinaf yapar, temyiz edilir temyiz yapar, temyizin kararı kesindir, usul budur, buna göre gider. Maalesef Türkiye'de siyasi terazide yargı kararları tartılıyor, siyaset terazisini koyuyorlar, kendi tarafındaysa 'Oh ne güzel, hakim çok iyi.', aleyhindeyse 'Hakim çok kötü.' deniliyor. Yargı kararları siyaset terazisinde tartılmaz; yargıçlar, savcılar siyaset terazisinde tartılamaz. Bunların verdiği kararı siyasetçi veya herhangi başka biri de tartışmaz. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemelidir. Devletimiz, kurumumuz, anayasamız ve yasalarımız, görev yapan hakim ve savcıların daima yanındadır. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum. Herkesi hukuka saygıyla davranmaya davet ediyorum"