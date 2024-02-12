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Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu

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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı.
Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu

Las Vegas kentindeki Allegiant Stadı'nda oynanan ve uzatmaya giden final mücadelesinde San Francisco 49ers'ı 25-22 yenen Chiefs, üst üste ikinci son 5 yılda üçüncü şampiyonluğuna uzandı.

61 bin 629 sporseverin takip ettiği karşılaşmada Chiefs, 2004 ve 2005'te üst üste şampiyonluğa ulaşan New England Patriots'tan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, kariyerinde üçüncü kez Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

28 yaşındaki Mahomes, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, bu harika bir şey. Daha işimiz bitmedi, yeni başlıyoruz. Genç bir takımımız var ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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