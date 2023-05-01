Süper Lig’de 32. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi

Şampiyonluk yolunda son düzlüğe girilirken lider Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesi oranları güncelledi. Yarışı geriden takip eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.00 olarak açıklandı, sarı kırmızılılar ise 1.25 ile favori.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Dolmabahçe’de 3-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılmasını sağladı.

70 puanda kalan lider Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FENERBAHÇE’NİN ORANI 2 OLDU

Sivasspor’u deplasmanda yenen ve Galatasaray ile aradaki puan farkını 3′ düşüren Fenerbahçe’nin oranı 2.00 olarak açıklandı.

Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray’ı yenen 65 puandaki Beşiktaş’ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.

Ligde gelecek hafta Galatasaray Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş’ın rakibi ise deplasmanda Antalyaspor olacak.