  • BIST 4.617,93
  • Altın 1239.17
  • Dolar 19.4501
  • Euro 21.3486
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Süper Lig’de 32. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi

» »
Şampiyonluk yolunda son düzlüğe girilirken lider Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesi oranları güncelledi. Yarışı geriden takip eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.00 olarak açıklandı, sarı kırmızılılar ise 1.25 ile favori.
Süper Lig’de 32. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Dolmabahçe’de 3-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılmasını sağladı.

70 puanda kalan lider Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FENERBAHÇE’NİN ORANI 2 OLDU

Sivasspor’u deplasmanda yenen ve Galatasaray ile aradaki puan farkını 3′ düşüren Fenerbahçe’nin oranı 2.00 olarak açıklandı.

Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray’ı yenen 65 puandaki Beşiktaş’ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.

Ligde gelecek hafta Galatasaray Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş’ın rakibi ise deplasmanda Antalyaspor olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş derbi maçta yarın Galatasaray'ı konuk edecek29 Nisan 2023 Cumartesi 10:15
  • Beşiktaş: Derbini hakemi değiştirilsin!28 Nisan 2023 Cuma 20:35
  • Dursun Özbek’ten TFF’ye baskın28 Nisan 2023 Cuma 11:13
  • Barcelona’yı ekonomik kriz vurdu! 17 yıl sonra kapanıyor28 Nisan 2023 Cuma 10:03
  • İngiltere’de gündem Arda Güler27 Nisan 2023 Perşembe 18:23
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı27 Nisan 2023 Perşembe 14:20
  • Manchester City, Arsenal’ı parçaladı! Premier Lig’de şampiyonluk yarışı…27 Nisan 2023 Perşembe 13:01
  • La Liga'da lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya yenildi27 Nisan 2023 Perşembe 10:43
  • Barcelona’nın Nou Camp’tan çıkmasının faturası belli oldu26 Nisan 2023 Çarşamba 18:15
  • Valentin Castellanos, Real Madrid’i tek başına dağıttı26 Nisan 2023 Çarşamba 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti