Süper Lig’de 32. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Dolmabahçe’de 3-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılmasını sağladı.
70 puanda kalan lider Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen 1,25 oranı ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
FENERBAHÇE’NİN ORANI 2 OLDU
Sivasspor’u deplasmanda yenen ve Galatasaray ile aradaki puan farkını 3′ düşüren Fenerbahçe’nin oranı 2.00 olarak açıklandı.
Şenol Güneş ile çıkışa geçen ve son olarak Galatasaray’ı yenen 65 puandaki Beşiktaş’ın oranı 4.00 olarak ilan edildi.
Ligde gelecek hafta Galatasaray Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş’ın rakibi ise deplasmanda Antalyaspor olacak.
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