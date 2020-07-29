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Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı

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Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı. 20/21 sezonu 21 takımla, 21/22 sezonu ise 20 takımla oynanacak.
Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı

Türkiye'de Kulüpler Birliği’nin bu sezon için küme düşmenin kaldırılması başvurusu sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’yla bir araya gelen TFF, kritik toplantının ardından küme düşmenin kaldırılması kararını aldı.

Alınan bu karara göre Cemil Usta Sezonu’nu son 3 sırada tamamlayan BTC Türk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü önümüzdeki sezon Süper Lig’de yoluna devam edecek.

Alınan kararla, Süper Lig’de 2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu 20 takımla oynanacak. 2020/2021 sezonu sonunda 4 takım küme düşecek, 3 takım ise süper lige çıkacak.

Öte yandan önümüzdeki sezon için alınan yabancı sınırı kararında bir değişiklik yapılmayacak.

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, da şöyle konuştu:

"Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı. Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, gelecek sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek.Yeni yabancı kuralının uygulanması bir yıl ertelendi."

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise karara ilişkin değerlendirmesinde, "Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Süper Lig ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020/21 sezonunda 21 takımla oynanacak, 4 takım ligden düşecek, 2021/22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanacak" diye konuştu.

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