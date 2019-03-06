Süper Lig’de VAR olmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı?

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi olmasaydı Spor Toto Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili bir tablo paylaştı.

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi olmasaydı Spor Toto Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili bir tablo paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Fenerbahçe ise 28 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alacaktı.

Çoban, paylaşımında VAR’sız puan durumunun görselini attı. Bu tabloya göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 28 puanla ligde küme düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sırada yer alacaktı.

En çok etkilenen takım Bursaspor

Öte yandan küme düşme hattına yaklaşan Bursaspor, VAR sisteminden en fazla etkilenen takım konumunda. Yeşil beyazlılar VAR olmasaydı tam 9 puan fazla alacaktı ve böylelikle ligin 5. sırasında yer alacaktı.