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Suriye sınırındaki il ve ilçelere 'seferberlik emri' gönderildi

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Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz" diyerek operasyon sinyali vermişti
Suriye sınırındaki il ve ilçelere 'seferberlik emri' gönderildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz" diyerek operasyon sinyali vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2018’de aldığı 'Sınır Ötesi Harekat Kapsamında Alınacak Tedbirler' başlıklı seferberlik talimatını sınır hattında bulunan il ve ilçelere gönderildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Mardin ve Şanlıurfa’da il ve ilçe jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri, AFAD müdürlükleri, il göç idareleri, karayolları, Türk Kızılay Şubeleri, belediye ve kaymakamlıklara gönderilen seferberlik emir yazısında, Kuzey ve Doğu Suriye’ye müdahale edileceği belirtiliyor. Söz konusu talimatların bazıları kaymakamlıkların daha önce almış olduğu kararlar olurken, tüm kurumlara dağıtımı bugün yapılması dikkat çekti. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılarda, hazırlıklar kapsamında kurumların her birinden yapılması gereken çalışmalar bir bir iletildi.

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"Operasyon hazırlıkları kapsamında..."

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kamu kurumlarına gönderilen yazıda, şöyle denildi:

"İlgili sayılı İl EYP ile Mücadele Komisyon toplantısında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ‘Sınır Ötesi Harekat Kapsamında Alınacak Tedbirler’ konulu talimatlarına İstinaden, Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa hakkımız kapsamında Suriye’nin Kuzeyinde bulunan ve ülkemizin ‘Milli Güvenliğine’ tehdit oluşturan başka PKK/ KCK –PYD/YPG ve IŞİD olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve sivilleri korumak maksadıyla olası bir operasyon hazırlıkları kapsamında;

‘Sınır hareketliliği kapsamında; İl Göç İdaresi, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları 93. Şube Şefliği, DSİ 102. Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, İlçe Kaymakamlıkları, Türk Kızılayı, Mardin Şubesi teyakkuzda bulunarak, ihtiyaç ve taleplerini gözden geçireceklerdir’ kararı alınmıştır.

İlimiz dahilinde olası herhangi bir operasyon veya herhangi bir sınır hareketliliği yaşanmamasına karşı müteyakkız olunarak kurumumuzun ihtiyaç ve taleplerinin gözden geçirilmesini, eksikliklerinizin tamamlanarak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesini, Rica ederim."

Kızıltepe kaymakamlığı: Kaynaklarınızı bildirin

Mardin ili Kızıltepe Kaymakamlığı ise, 22 Nisan 2019 tarihinde aldığı, "Topyekün savunma seferberlik ve savaş hali hazırlıkları toplantı kararı”nı bugün, ilçedeki tüm resmi kurumlara göndererek, “Kamu kurumu ve kuruluşlarının ellerinde bulunan kaynakların Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi"ni istedi.

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