 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.020
  • Altın 131,414
  • Dolar 3,5242
  • Euro 3,7043
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

Surlariçi’nde ev çöktü!

» »
Surlariçi’nde ev çöktü!
Surlariçi’nde iki katlı kerpiç bir ev çöktü, ekipler, seferber oldu…

Mehmet KARA

Surlariçi, Tanzimat Sokak’ta bulunan iki katlı kerpiç ev, dün gece saat 21.40’ta büyük bir gürültüyle çöktü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay; Sivil Savunma, itfaiye ve polis ekiplerinin seferber olmasına neden oldu.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler; olay mahallinde önce güvenlik önlemlerini aldı, ardından çalışmalara başladı.

Sivil Savunma Teşkilât Başkanlığı’nın arama kurtarma ekipleri, göçük altında birilerinin olup olmadığı ihtimaline karşın önce akustik ses cihazıyla enkaz dinlemesi yaptı. Ardından insan vücut sıcaklığına göre uyarı veren bir sistem olan termal kamera ile tarama yapıldı.

Her türlü ihtimale karşın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı DAK timinin kurtarma köpeği ile bölge arandı.

Sivil Savunma Teşkilâtı Başkanı Erdoğan Çelebi ile Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan açıklamalarda, kerpiç evin yağmur nedeniyle çöktüğü ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Devlet Laboratuvarı'nda yangın22 Aralık 2016 Perşembe 20:09
  • Harmancı, LBO Çocuk Korosu’nu kabul etti22 Aralık 2016 Perşembe 13:29
  • Akıncılar'da 7 rulo balya çaldılar 2 kişi tutuklandı21 Aralık 2016 Çarşamba 11:40
  • İşten çıkarılan CAS çalışanları eylem yaptı20 Aralık 2016 Salı 16:09
  • Harmancı, görev süremde 9. araç filomuza katıldı20 Aralık 2016 Salı 13:40
  • 21 Aralık Kanlı Noel’in 53. Yıldönümü anma mesajları20 Aralık 2016 Salı 09:29
  • Lefkoşa'da eylem: Taş Olsa Çatlar!19 Aralık 2016 Pazartesi 10:36
  • Verilmiş sadakası varmış16 Aralık 2016 Cuma 13:06
  • “Lefkoşa 2017 yazında yeni açık pazarına kavuşuyor”14 Aralık 2016 Çarşamba 17:40
  • İş aracı kaza yaptı14 Aralık 2016 Çarşamba 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti