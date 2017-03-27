Survivor eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Kaybeden takım adadan gitmesi için iki kişinin ismini belirledi.

Birleşme partisi yaklaştıkça Survivor’da heyecan katsayısı da bir hayli artıyor. Yarışmanın en kiritik oyunu olan dokunulmazlık oyunlarının da önemi her geçen gün belirginleşiyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler dün akşam yine bir dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Olumsuz hava koşullarının yarışmacıları zorladığı oyunda galibiyete uzanan taraf Ünlüler oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler iki kişinin ismini adadan gitmesi için belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler galip gelmiş Gönüllüler adadan gitmesi için Erdi ve Berna ismini belirlemişti. Dünkü kaybedilen oyun sonrası ise konseyde ismi en çok yazılan isim Bulut oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Volkan ise Gökhan’ın ismini verdi.

1. Erdi Ünver

2. Berna Keklikler

3. Gökhan

4. Bulut

ACUN BİLE ŞAŞTI KALDI

Dokunulmazlık oyunu öncesi bir araya gelen yarışmacılar zorlu doğa şartlarına dikkat çekerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Acun ise 7 yıldır Dominik’te olduğunu ve bu mevsimde ilk defa böyle bir hava gördüğünü belirtti.

SEMA FECİ DÜŞTÜ

Sakatlığını yakın zaman önce atlatarak yeniden parkurlara dönen Ünlüler Takımı yarışmacısı Sema’nın peşini şanssızlıklar bırakmıyor.

Dokunulmazlık oyununda Elif’e karşı yarışan Sema, merdivenlerden düştü. Buna rağmen yarışı bırakmayan yarışmacı, oyuna kaldığı yerden devam etti. Yeniden hızlanan sema, hem oyunu tamamladı hem de puanı kazanan taraf oldu.