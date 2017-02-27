Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. 25 Şubat Cumartesi günü oynanan ve nefes kesen ilk dokunulmazlık oyunun ardından, Ünlüler ve Gönüller takımı yine oyuna konsantre olarak büyük mücadele verdi.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2017’de rekabet giderek kızışıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, 26 Şubat Pazar günü iki takım bu kez yeni dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. İlk turun galibi Gönüllüler takımı olurken, müthiş bir seri yakalayan Ünlüler takımı uzun zamandır görülmemiş bir performans sergileyerek önce oyunu 1-1’lik beraberliğe getirdi. Final turunda ise Gönüllüler takımına hiç sayı vermeyen Ünlüler dokunulmazlığı kazanan takım oldu. SURVIVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlık için yarışmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Furkan Kızılay olurken, eleme konseyinde Fatih’in ismini söylemişti. Eleme potasına giren 2. isim ise, Sabriye olmuştu. Bu akşamki eleme konseyinde ise, ismi en çok yazılan isim Sadin olurken, bireysel dokunulmazlıkta birinciliği elde eden Gökhan, dördüncü ve son eleme adayı olarak Erdi’nin ismini söyledi.

DOKUNULMAZLIK SONRASI TARTIŞMA

Ünlüler takımına dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında gerginlik hakimdi. Yarış sonrası adalarına dönen gönüllüler, kaybedilen oyun sonrası aralarında tartışma yaşadı. Gönüllüler takımından Gökhan, takım arkadaşlarına yönelik olarak, ‘kaybederim korkusu yaşayarak parkura çıkmayan kişilerin olduğunu fark edersem, çok kötü bozarım’ ifadelerini kullandı. Öte yandan, dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Gökhan oldu.