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T.C.'de Haziran ayı enflasyonu %8,5, KKTC'de ise henüz açıklanmadı

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T.C.'de Haziran ayı enflasyonu %8,5, KKTC'de ise henüz açıklanmadı
T.C.'de Haziran ayı enflasyonu %8,5, KKTC'de ise henüz açıklanmadı

ENAG, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre haziranda tüketici fiyatları yüzde 8,54 arttı. 12 aylık enflasyon ise yüzde 108,58 oldu.

Yılın ilk 6 ayında birikimli enflasyon ise yüzde 50,53 olarak hesaplandı.

ENAG, mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 7,3, yıllık enflasyonu ise yüzde 109,01 olarak açıklamıştı.

En yüksek artış lokanta ve otellerde

ENAG hesaplamasına göre haziranda en çok zamlanan ana harcama grubu lokanta ve oteller oldu. Lokanta ve otellerdeki aylık fiyat artışı yüzde 19,03 oldu. Ulaştırmada fiyatlar yüzde 15,96 artarken, ev eşyası kategorisindeki artış yüzde 10,82 olarak gerçekleşti.

Geçen ay sağlık harcama grubunda fiyat artışı veya azalışı gerçekleşmedi. Haberleşme ise yüzde 2,39'luk artışla en az artışın gerçekleştiği ikinci harcama grubu oldu

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