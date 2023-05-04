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Tacizci yapımcı Harvey Weinstein, Bill Cosby’nin avukatı ile anlaştı

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Hollywood'un tacizci yapımcısı olarak anılan Harvey Weinstein, nihayet yeni avukatını buldu. Weinstein, bir süre önce yine cinsel saldırıyla suçlanan Bill Cosby ve insan kaçakçılığı, cinsel saldırı, dolandırıcılık gibi suçlarla tutuklanan seks tarikatı li
Tacizci yapımcı Harvey Weinstein, Bill Cosby’nin avukatı ile anlaştı

Hollywood’da birbirinden ünlü kadın oyuncu tarafından cinsel saldırı ile suçlanan ve MeToo hareketinin başlamasına neden olan tacizci yapımcı Harvey Weinstein geçtiğimiz aylarda yeni bir avukat arayışına girmişti.

Şimdi Weinstein, 16 yıl hapis yattığı Los Angeles’ta tecavüz mahkumiyetine itiraz etmesi için Bill Cosby’nin avukatı Jennifer Bonjean’i tuttu.

Bonjean, yüksek profilli tecavüz davalarıyla tanınıyor. Ve hatta 2021’de Cosby’nin cinsel saldırı mahkumiyetlerini teknik bir ayrıntıyla bozarak dikkat çekmişti. Ayrıca yine cinsel saldırı ile suçlanan R. Kelly ve seks tarikatı lideri Keith Raniere’yi temsil etmişti.

Weinstein aleyhindeki iddialar Ekim 2017’de kamuoyuna açıklandı. #MeToo hareketi sırasında 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bonjean de medyadaki en tartışmalı erkekleri savunmak için Hollywood’da çalıştı.

Weinstein, Cosby’nin avukatıyla anlaştı.

Şimdi 43 yaşında olan Evgeniya Chernyshova ise, Weinstein’ın Los Angeles’ta hapse atılmasına neden olan 2013 tecavüzünün kurbanı.

Model, Weinstein’ın on yıl önce Beverly Hills’te saldırdığı isimsiz bir İtalyan aktris olan ‘Jane Doe 1’ olarak anılmış ancak kısa süre önce kimliğini açıklamıştı. İlk kez The Hollywood Reporter’a verdiği bir röportajda saklanmaktan yorulduğunu belirterek konuşmuştu: “Hayatımı geri istiyorum. Ben Evgeniya, tecavüze uğradım. Bu benim hikayem.”

Chernyshova mahkemeye, Weinstein’ın 2013 yılında otel odasına davetsiz geldikten sonra kendisine nasıl tecavüz ettiğini anlattı. Weinstein kendisine saldırdığında bir iş gezisi için Los Angeles’ta olduğunu söyleyen model, 10 yıldır yapımcıya odasının kapısını açtığı için pişman olduğunu söyledi.

Model, Weinstein’a kendisine dokunmaması için yalvardığını ve onu durdurmak için çocuklarının fotoğraflarını göstermeye çalıştığını da anlattı. Tecavüzden sonra Chernyshova ve kocası ayrıldı. Daha sonra da çocukları ile birlikte ABD’ye taşındı.

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