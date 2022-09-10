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Tahta oturan Kral III. Charles’ın şişmiş parmakları endişe yarattı

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Kraliçe Elizabeth'in perşembe günü hayata gözlerini yummasıyla tahta oturan Kral III. Charles'ın sağlık durumu sosyal medyada ve Birleşik Krallık'ta tartışılmaya başlandı. Uzmanlar Charles'ın parmaklarındaki şişkinliğe dikkat çekti.
Tahta oturan Kral III. Charles’ın şişmiş parmakları endişe yarattı

Birleşik Krallık’ta gündem monarşideki değişim… 8 Eylül’de Kraliçe II. Elizabeth’in İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşama gözlerini yummasından sonra Charles’ın tahta çıkması konuşulmaya ve gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Hayatı boyunca Dük ve Prens unvanlarını da taşıdıktan sonra 73 yaşında tahta oturan Kral III. Charles’ın sağlık durumu endişe yarattı. Bugün resmi törenle kral olarak duyurulan ve taç takma töreni henüz gerçekleşmeyen Kral III. Charles’ın zaman zaman kızarmış ve şişmiş parmakları sosyal medyada ve Birleşik Krallık kamuoyunda gündem oldu.

İngiliz medyası, “Kral III. Charles’ın tahta oturması medyada ve sosyal medyada konuşuluyor. Özellikle bir sağlık endişesi var” yorumunu yaptı. Charles’ın parmaklarının şişkin ve kan oturmuş gibi olduğuna dikkat çeken Dr. Gareth Nye, çiçeği burnunda kralın sağlık durumuna dikkat çekti.

Kral III. Charles’ın geçmişteki fotoğraflarında da parmaklarının şiştiği görülüyor.

Chester Üniversitesi’nde görevli Dr. Gareth Nye, ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star’a konuştu. Nye, “Parmakların bu şekilde şişmesinin çok fazla sebebi olabilir. Fakat bir sebep diğerlerinin de önüne geçiyor” dedi.

Nye, ödem olarak da bilinen sıvı birikmesinin bunun sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Nye, “Ödemde vücut sıvıyı uzuvlarda toplamaya başlıyor. Bu genelde bacaklar ve bileklerde görülebiliyor fakat bazı durumlarda parmaklara kadar inebiliyor” dedi.

Doktor ayrıca bunun 65 yaşın üzerindeki erkeklerde yaygın olduğunu ve sıvı tüketiminin kontrol alınmasıyla normalleştirilebileceğini dile getirdi.

İLTİHAP DA OLABİLİR TUZLU YEMEK DE

Dr. Nye, parmakların bu denli şişmesinin bir diğer nedeninin ise eklem iltihabı olabileceğini söyledi. Dr. Nye, “Eklem iltihabı da 60 yaşın üzerindekilerde görülebiliyor. Genelde elde görülüyor fakat parmakların eklem noktasında da yaygın olabiliyor” yorumunu yaptı.

Ünlü bilim insanı Kral III. Charles’ın parmaklarının şişmesinin diğer nedenlerini de, “Bir diğer sebep ise aşırı tuzlu beslenmek olabilir. Ayrıca bazı ilaçlar da bu tür şişmeye sebep olabilir. Fakat bunlar düşük ihtimaller” diyerek sıraladı.

İngiliz medyasına konuşan doktor, “Bunlar yeni kralın sağlık durumunu etkileyecek ciddi sağlık sorunları değil” dedi.

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