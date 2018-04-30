Tarihi zirve sonrası Kuzey Kore, Güney ile aynı saat dilimine geçiyor

Hafta içinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile tarihi zirvede bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçeceklerini açıkladı

Güney Kore'den yapılan açıklamada cuma günkü tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un varılan uzlaşmaya jest olarak ülkesinin Güney ile aynı saat dilimine geçeceğini açıkladığı aktarıldı.

Moon'un sözcüsünden yapılan açıklamada Kim'in Güney Koreli mevkidaşına saat dilimini değiştirme sözü verdiğini belirtti.

Sözcü Yoon Young-chan, Kim'in zirve sırasında farklı zaman dilimlerini gösteren saatleri duvarda gördükten sonra bunun 'üzücü' olduğunu söylediğini aktardı.

Böylece Kuzey Kore saatlerini 30 dakika ileriye alacak.

Kuzey Kore 2015'te ülkenin saat dilimini Güney'in yarım saat gerisine almıştı.

KİM: BEN, GÜNEY'E YA DA ABD'YE NÜKLEER FÜZE ATACAK TÜRDE BİRİ DEĞİLİM

Bu arada E Today'in aktardığına göre Moon'un sözcüsü Yoon, Kuzey Kore lideri Kim'in zirvede Moon'a "Ben Güney'e, Pasifik'e ya da ABD'ye nükleer füze atacak türde biri değilim" dediğini de belirtti.

Buna göre Kim Moon'a "ABD, Kuzey Kore rejimine yönelik itirazlara sahip ancak eğer ABD, Kuzey ile görüşmeyi denerse, benim güven olması durumunda nükleer silahları ateşleyecek ya da hatta onları bulunduracak türde biri olmadığımı görecek" dedi.

Kuzey Kore geçen sene ABD anakarası ve ABD'nin Guam adasına nükleer füze yollama tehdidinde bulunmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom'da bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.