Tartışmalı çevreci grup duyurdu: Eylemleri bırakıyoruz

Gruptan yapılan “Bırakıyoruz” başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin, eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek, bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi.

Grubun, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 4 yıl önce harekete geçtiği ancak bu süre zarfında çok az şeyin değiştiği ve emisyon salınımının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Yeni yıla girerken, birincil taktik olarak kamuyu rahatsız etmekten geçici olarak uzaklaşmak için tartışmalı bir karar alıyoruz. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, gücün kötüye kullanılmasını ve dengesizliği bozmak, fosil yakıt çağını sona erdirmek için birlikte çalışan adil bir topluma geçişi sağlamaktır. Açgözlülük bağımlısı ve kar peşinde koşan politikacılarımız, bunu baskı olmadan yapmayacak” denildi.

Çevreci grup, gücünü ve etkisini artırmak için sayıca güçlenmeye ve köprüler kurmaya odaklanacağını bildirdi.

Extinction Rebellion, daha önce birçok kez başkent Londra’nın merkezindeki önemli yol ve köprüleri kapatmış, petrol rafinerilerini abluka altına almış ve Barclays bankasının camların kırılması ve Maliye Bakanlığı binasının üzerine sahte kan püskürtülmesi gibi olaylara karışmıştı.

Grubun düzenlediği çeşitli gösteri ve eylemlerde yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.