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Tatar %32.36, Akıncı % 29.80, son 2 sandık kaldı

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KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları açıklanmaya devam ediliyor.
Tatar %32.36, Akıncı % 29.80, son 2 sandık kaldı

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 736’sı açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 2 sandık kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 58.04 oldu.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.36 - 35750

Tufan Erhürman: %21.69 - 23955

Erhan Arıklı: %5.37 - 5927

Fuat Çiner: %0.29 - 324

Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 282

Ahmet Boran: %0.08 - 83

Mustafa Ulaş: %0.06 - 69

Alpan Uz: %0.14 - 154

Kudret Özersay: %5.73 - 6330

Mustafa Akıncı: %29.80 - 32918

Serdar Denktaş: %4.20 - 4643

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