Tatar: Beni kıskanıyorlar

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin zor dönemde yaptığı yardımlardan dolayı bazı kesimlerin kendisini kıskandığını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’de katıldığı “Günaydın Haber Kıbrıs” programında Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin zor dönemde yaptığı yardımlardan dolayı bazı kesimlerin kendisini kıskandığını söyledi.

Tatar, seçimde avantaj sağlamak için Türkiye karşıtlığı üzerinden hareket edildiğini belirterek, Türkiye olmasa Doğu Akdeniz’de kendi güvenliğini sağlayabilir misin? Diye sordu.

Pandemi nedeniyle etkilenen çalışanlara ve işverene yapılan katkılar devam edeceğini anlatan Tatar, ev karantinasının gündemde olduğunu anlattı.

Tatar, pandemi konusunda kendilerini eleştirenlere ise “4’lü hükümet döneminde neyi başardırlar” diyerek yanıt verdi. Tatar, kapalı Maraş konusunda açıklamalarda bulunan Kudret Özersay ile ilgili konuşarak, “Açılım konusunda neler yapılması gerektiğini onun kadar bende biliyorum” dedi.

Beni kıskanıyorlar

Türkiye’nin son dönemde yaptığı yardımların seçimde kendisine avantaj sağladığı iddialarını değerlendiren Tatar, “Bu iddiayı ortaya atanlar beni kıskanıyor. Başbakan benim diye adım ön planda. Seçim var ama icraatlar devam eder. Pandemi döneminde dünyada yaşanan yıkım var. Burada süreci iyi yöneten güven veren bir başbakan var. Türkiye Cumhuriyeti ile 2.3 milyar TL’lik yardım paketini imzalamıştık. Bunun içinden 117 milyon TL yardım aldık. Para almak müdahale mi oluyor ?” dedi.

Siyaset uğruna Türkiye karşıtlığı yapmak doğru değil

Türkiye’nin her dönem KKTC’ye yardım yaptığını anlatan Tatar, “Hükümette olduğumuz 14 ayda, 3 milyar TL yardım aldık. Su projesi ve hastane bunun dışında. Pandemi Hastanesi 2 ayda tamamlanacak. Su projesinde 6 gemi çalışır. Zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde acil işler için yardım yaptılar. Hastane yapılması ve su getirilmesi halk içindir. Milyar dolarlık projedir. Zamanında bizi eleştiren şimdi susuzluktan şikayet eder. Siyaset uğruna, oy almak ve tabanı güçlendirmek için Türkiye karşıtlığı yapılması doğru değil. Bazı kesimler, gerginlik olması için çaba gösterir. Seçimler geçicidir. Devletimize kurumlarımıza sahip çıkalım” dedi.

Türkiye olmasa Doğu Akdeniz’de kendi güvenliğini sağlayabilir misin?

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duramadığı ve Türkiye’nin katkılarıyla yoluna devam ettiği değerlendirmesi üzerine Tatar, “ Türkiye’nin yaptığı yardımlar yanında ülkede ekonominin çarkları turizm, eğitim, inşaat ve bunlarla bağlantılı sektörlerin çalışmalarıyla döner. Turizmde kiralanan evlerle birlikte yaklaşık 30 bin yatak kapasitemiz var. Turizm yanında yükseköğrenimde de iyi gidiyoruz. İletişim ve enerjide başarılı olursak kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz.

Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye yanımızda olmasa Doğu Akdeniz’de kendi güvenliğini sağlayabilir misin? Alt yapı yatırımlarımız yapıldı. Pandemi nedeniyle ülkede yıkım oldu. Tekrar ayağa kalkıp, başımız dik, kendimizi yönetecek bir yapıya 10 sene içinde gelebiliriz.

Çalışanlara ve işverene yapılan katkılar devam edecek

Turizm sektöründe çalışanlarla ilgili konuşan Tatar, “ Çalışanlara ve işverene yapılan katkılar devam edecek. Katkıları almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulmalı. Özel sektöre toplamda 1 milyar TL kaynak aktarılacak” dedi.

Karantina merkezlerine ayda 40 milyon TL

Karantina merkezlerinde kalanların sayısının 5 bin kişiyi bulduğunu anlatan Tatar, “Maliyetli bir olay ama sağlık için şart. Ayda 40 milyon TL ödeme yapıyoruz. Karantina merkezleri yanında ev karantinası uygulaması ve denetleyebilmek için elektronik bileklik kullanılması düşünülür. Seçimden önce ev karantinasına geçilemez bu konuda gerekli çalışmalar yapılır. Hazır olduğumuzda geçilecek” dedi.

Bizi eleştirenler neyi yönetti ve başardı

Aldığımız doğru ve zamanında kararlarla sektörler az zarar gördü. Kamu maaşını ve kesintilerini aldı. Özel sektöre 1 milyar TL aktardık. Pandemi dönemini bizden daha iyi kim yönetebilirdi. Bizi eleştirenler, pandemiyi daha iyi nasıl yönetileceğinin cevabını versinler. 4’lü koalisyon bu döneme denk gelseydi ne yapardı? Kendi dönemlerinde neyi yönettiler ve başardılar?

KKTC’yi yönetebilecek ve tanınmasını sağlayabilecek biriyim

Cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Tatar, “Ülkenin en büyük ve örgütlü partisi beni oy birliğiyle aday gösterdi. Yıllarca yurtdışında yaşadım. Sivil toplum, sosyal hayat ve siyasetin içinde oldum. Ülkeme dönünce, medya sektörüne girdim. Kulüp başkanı, bakan ve başbakan oldum. Türkiye ile ilişkilerim iyidir. Devletle ilişkiler yanında Türkiye kamuoyu ile de ilişkilerim iyidir. Hükümet medya sivil toplumla ilişkilerim iyidir. Seçim ve siyasetten önce de her zaman insanlarla iç içeydim. KKTC’yi yönetebilecek ve tanınmasını sağlayabilecek biriyim.

Federasyondaki devlet ileride bizi sıkıntıya sokabilir

Kıbrıs sorununu üzerine konuşan Tatar, “Kıbrıs Türkü olarak devlet yapısından asla vaz geçmeyiz. Federal yapıda da bir devlet var ama Türkiye’nin garantisi sulandırılıyor, asker çekiliyor ileride Kıbrıs Türkü sıkıntıya girebilir” dedi

Maraş UBP sayesinde gündeme geldi

Kapalı Maraşın açılması konusuna değinen Tatar, “ Kudret bey, Maraş’ın açılmasını 4’lü koalisyonda ağzına alamadı ama UBP ile hükümet olunca gündeme geldi. Bu durum bizim siyasetimiz sayesinde oldu. Siyaseti ortaya koyan bu hükümettir. Maraş’ın nasıl açılacağı konusunda neler yapılması gerektiğini Özersay kadar bende bilirim.