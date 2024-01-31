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Tatar, Maraş bölgesinde hasar gören seraları ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarından dolayı Mağusa’da Maraş Bölgesi’ni ziyaret ederek, hasar gören seralarda incelemelerde bulundu.
Tatar, Maraş bölgesinde hasar gören seraları ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar’a ziyaretinde Mağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.

Bölgedeki seracılarla görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yağmur ve fırtınadan seraları hasar gören seracılara ‘geçmiş olsun’ dedi.

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