Tatar ve Akıncı CTP'yi ziyaret edecek, ardından CTP PM toplanacak

İkinci tura kalan her iki aday da yarın CTP’ye ziyarette bulunacak. UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar saat 11:00’de, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise saat 15:00’da kendi istekleri üzerine CTP yetkilileri ile görüşecekler.
Adayların ziyaretleri sonrasında ise saat 17:00’de CTP MYK’sı, saat 19:30’da ise Parti Meclis’i ikinci turdaki parti tavrını ve kararını belirlemek için toplanacak.
Toplantı sonrası alınan karar basına açıklanacak.
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