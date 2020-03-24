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Tayland koronavirüs nedeniyle OHAL ilan ediyor

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Tayland koronavirüs nedeniyle OHAL ilan ediyor
Tayland koronavirüs nedeniyle OHAL ilan ediyor

Tayland hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, OHAL'in Perşembe günü uygulamaya konacağını belirtti.

OHAL, ek tedbirler alabilmesi için hükümetin yetkilerini artıracak. Alınacak ek önlemlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Tayland'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 827'ye yükselirken, ülkede şu ana kadar 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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