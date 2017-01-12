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Tayvan nükleer santrallerini kapatıyor

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Tayvan nükleer santrallerini kapatıyor
Tayvan, 2025 yılına kadar tüm nükleer tesislerini kapatacak.

Şinhua ajansının haberine göre, Tayvan parlamentosunda "Elektrik sanayisinde kanun değişikliği tasarısı" görüşüldü.

Parlamento, en geç 2025 itibariyle tüm elektrik santrallerinin kapatılmasını öngören yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti. Yetkililer, halen faaliyet gösteren dört nükleer reaktör ve çevresindeki radyoaktif atıkların temizlenmesine ilişkin son çalışmaların hızla başlatılacağını açıkladı.

Kanuna göre, 6 ile 9 yıl arasında nükleer enerjinin yerine teşvik edilecek yeşil enerji projelerinin planlaması, ulaştırması ve pazarlamasına ilişkin teşvikler hayata geçirilecek. Bu kapsamda elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için "fiyat istikrar fonu" kurulacak.

Tayvan, mevcut durumda elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 16,3'ünü nükleerden sağlıyordu.

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