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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

 
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