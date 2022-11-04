TC-KKTC Yerel Yönetimler Master Planı Hazırlığı Toplantısı Gazimağusa Belediyesi’nde Gerçekleşti

Gazimağusa Belediyesi, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yerel Yönetimler Master Planı çerçevesinde bugün bir hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası A.Ş temsilcileri “Yerel Yönetimler Master Planı” hazırlıkları çerçevesinde mevcut durumun tespiti,saha ziyaretleri ve çalışma toplantıları kapsamında 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında KKTC’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetlerin ilçelere ziyaretleri kapsamında bugün Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimler ile iligli mevcut sorunlar, belediyecilik hizmetleri ve işleyiş konuşuldu. Toplantının ardından ise heyet Kapalı Maraş’a bir ziyarette bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği öncülüğünde KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel İdareler Müdürlüğü Koordinasyonu ile düzenlenen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yerel Yönetimler Master Plan çalışmaları öncesinde yapılan toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası’ndan yetkililer ve KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel İdareler Müdürlüğü yetkililer ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif hazır bulundu.

Toplantı öncesinde açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, TC Büyük Elçiliği öncülüğünde, KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel İdareler Müdürlüğü Koordinasyonu ile Türkiye’den gelen misafirlere seslenerek toplantının, KKTC-TC Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde yerel yönetimler ile ilgili yapılması düşünülen ve şuanda üzerinde çalışılan Yerel Yönetimler Master Plan Hazırlığı öncesinde bir hazırlık çalışması olarak düzenlendiğini kaydetti.

KKTC’de, tüm belediyelerde pandemi öncesi yaşanan sıkıntıların, pandemi sonrası daha da katlanarak büyüdüğüne işaret eden Başkan İsmail Arter, Yerel Yönetimler Master Plan Hazırlığı çalışmalarının, yıllardır beklenen ve zaman zaman da hız kestiği için sıkıntıların arttığı, ancak ihtiyaç duyulan Belediyeler Reformu çalışmalarına da katkısı olacağını düşündüğünü belirtti.

Toplantı öncesinde konuşma yapan TC İçişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin de Türkiye İç İşleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası yöneticileri olarak çalışmalara katılacaklarını belirterek, Kıbrıs’ta bulunan belediyelerin idare yapısı, teşkilat yapısı, mali durumları ve genel sorunlar ile ilgili görüşmeye geldiklerini kaydetti. Çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle yerel yönetimlerle ilgili uygulamaları ve iyi uygulama örneklerini paylaşacaklarını belirten Sakin, bu sayede bir master planın hazırlanmasını planladıklarını ifade etti. Sakin, özellikle belediye gelirlerinin artırılması, kaynakların en iyi şekilde düzgün kullanılması noktasında çalışmaların geliştirileceğine dikkat çekti.