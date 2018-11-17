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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

'Tecavüz ders olsun' diyen Güzin Abla'ya tepki

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'Güzin Abla' olarak ünlenen Feyza Algan'ın Hürriyet'teki köşesinde tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor" şeklinde yanıt vermesi büyük tepki çekti.
'Tecavüz ders olsun' diyen Güzin Abla'ya tepki

‘Güzin Abla’nın Hürriyet’teki köşesinde bir okuyucusuna verdiği yanıt kadınlardan büyük tepki topladı. Hürriyet gazetesinde ‘Güzin Abla’ olarak yazmaya devam eden Feyza Algan, tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, “Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor” diye cevap verdi.

İsmini vermek istemeyen “Umutsuz” rumuzlu bir kadın Güzin Abla’ya “Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu” diye yazdı. Kadın, “Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana” diye sordu.  Feyza Algan da, Hürriyet’te “Rızam dışında benimle oldu” başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın. Bu olay sana bir ders olsun. Bundan böyle tatlı sözlere inanmadan önce daha bir temkinli olursun eminim.”

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