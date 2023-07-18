Tedbirisizlik sonucu yangına sebep olma!

17.07.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün köyleri arasındaki bir arazi içerisinde, E.G.(E-67) gerekli önleyici tedbirini almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmesine sebep olmuştur.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ve 8 adet 70’lik sulama hortumu yanmıştır.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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