  • BIST 7299.33
  • Altın 1941.984
  • Dolar 29.3308
  • Euro 32.1794
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

'Tesla katili': Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu

» »
Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.
'Tesla katili': Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

Rusya’nın hafta içinde “Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen “Tesla katili” lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Devlet Başkanı Putin'e rakip olan 'barışçı aday' Dountsova'nın kazanma şansı var mı?21 Aralık 2023 Perşembe 20:07
  • Ukrayna yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkekleri askere almaya hazırlanıyor21 Aralık 2023 Perşembe 13:54
  • Rusya'dan Google'a 51 milyon dolarlık ceza20 Aralık 2023 Çarşamba 21:21
  • Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ileride de karşı çıkacaklarını söyledi19 Aralık 2023 Salı 18:04
  • Kızıldeniz'de tansiyon yüksek: Husiler iki gemiyi hedef aldı19 Aralık 2023 Salı 13:52
  • Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay19 Aralık 2023 Salı 13:23
  • Kızıldeniz’de neler oluyor?18 Aralık 2023 Pazartesi 19:07
  • Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı17 Aralık 2023 Pazar 19:30
  • Kazakistan’ın güneyinde kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi15 Aralık 2023 Cuma 19:03
  • Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi13 Aralık 2023 Çarşamba 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti