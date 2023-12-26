'Tesla katili': Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

Rusya’nın hafta içinde “Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen “Tesla katili” lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.